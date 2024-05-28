Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli mevkiinde, dün akşam saatlerinde, Halil İbrahim Yatmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.