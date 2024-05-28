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Türkiye
İHA 28.05.2024 06:32

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli mevkiinde, dün akşam saatlerinde, Halil İbrahim Yatmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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