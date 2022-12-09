Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da köpeğe ateş ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmancık Mahallesi'nde bir köpeğe ateş ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan H.H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Kadınhanı Kaymakamlığ, 6 Aralık'ta köpeğe ateş eden kişinin suç aletiyle yakalandığı, hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığını açıklamıştı.
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