Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 06:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
Diyarbakır’da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında tartıştı. Tartışmada silahlar çekilince ortalık savaş alanına döndü.
Olayda 2 kişi yaralandı. Kurşunlar çevrede bulunan araçlara isabet ederken şahıslar ve yaralılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilerek inceleme başlattı.
Yaralıların kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giderek tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ederken şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Etiketler: Diyarbakır
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