Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Ula ilçesinde bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Gökova Mahallesi Dere mevkisinde bulunan bir taş ocağında Hilmi Turan'ın kullandığı iş makinesi, basamak düzeltme işlemi yaparken 15 metre yüksekten devrildi.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Turan'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: İşçi İşçi Ölümleri Muğla
Son Haberler
- 22:47
- 22:25
- 21:52
- 21:48
- 21:39
Sıradaki Haber
TPAO'nun Şırnak'ta sondaj çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz