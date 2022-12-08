Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Konya'nın Karatay ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.G. yönetimindeki otomobil, Hamzaoğlu Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.G. ile minibüsteki 6 yolcu, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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