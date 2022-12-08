Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen T.C'ye, S.A.Ç'nin kullandığı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kızı Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. T.C, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kıza, S.A.Ç'nin kullandığı otomobilin öncesinde Ö.F.Ş. yönetimindeki aracın da çarptığı iddia edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.

Bir hafta içinde aynı bulvarda ikinci kaza

Geçen günlerde, Turan Güneş Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti.

Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine üst geçit yapılmasını istiyor.