Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 05:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.33'te 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 12,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2022
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-09
Saat:05:33:57 TSİ
Enlem:36.882 N
Boylam:27.736 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Z3kasKqoVI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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