Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de etiket fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.
İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde yapışkanlı rulo etiket üreten fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
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