Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü
[Fotograf: AA]
Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonet uçuruma devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Samit idaresindeki kamyonet, Hadim-Konya kara yolunun 21. kilometresinde Eğiste Viyadüğü yakınlarında uçuruma devrildi.
Kamyonette bulunan Derviş Çıbıkçı ve Mehmet Alkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Ramazan Samit ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Etiketler: Konya
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