İlçeye bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde etkili olan sağanaktan dolayı sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, kullanılmayan bir evin bir kısmı zarar gördü ve mahallenin içinden geçen dere taştı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumu iyi

Sele kapılan 4 kişi ise mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Hayatı tehlikeleri olmayan vatandaşlar, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açıldı

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Özçakıcı, yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına başlatıldığını belirterek, "Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı bütün ekiplerimizle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Sele kapılan vatandaşlarımız kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi" dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Mevsimlik işçilerin çadırlarını da su bastı

Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.

AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.