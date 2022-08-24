Çürük raporu verilen binaların yıkılmasına karar verildi.

Tam kentsel dönüşüme başlanacaktı ki bazı daire sahipleri daha fazla daire ya da metrekare istemeye başladı ve tek bir mahallede 60 binada anlaşmazlık çıktı. Bu durum hem vatandaşların hem de yetkililerin elini kolunu bağladı. Ortaya çıkan kriz, mahallede huzur bırakmadı.

Boşaltılan bazı binalar madde bağımlılarıyla doldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nin 3 sokağında toplamda 60 bina var. 970 hissedar bundan yıllar önce firmalarla anlaştı ve binaları hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Ama buradaki daire sahiplerinden bazılarının daha fazla hak istemeleri 8 yıl boyunca bu mahallede yaşanan krizi daha da büyüttü ve şimdi buradaki metruk binaları kimliği belli olmayan bazı madde bağımlıları geliyor hem mahalleliye hem de burada yaşayan herkese huzursuzluk yaratıyor.

Kimi yıkılmış kimi metruk halde olan binalar daha fazla hak talep eden mal sahipleri sebebiyle kentsel dönüşme bir türlü sokulamadı.

Mahalle sakinleri dönüşüm krizinin bir an önce çözülmesini bekliyor

Bazı binalarda anlaşma sağlandı. Ne var ki bitişikteki yapıyla birlikte yıkılma gerekliliği o binaların da dönüşümünü engelledi.

Daha da kötüsü, çürük raporu bulunan bazı binalarda halen yaşayanlar var.

Mahalle sakinleri, bazı mal sahiplerinin uzlaşmaz tavrı yüzünden kör düğüme dönen sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram