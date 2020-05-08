Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da 6 milyona yakın makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yapılan operasyonda, 5 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan kamyonun kasasında karton bardakların arasına gizlenmiş 5 milyon 900 kaçak makaron ele geçirildi.
Gümrük kaçağı ürünlere el konuldu, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: operasyon Konya kaçak makaronSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 22:18
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