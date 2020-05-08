Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, salgın sürecinde öne çıkan merkezlerden biri. Ancak hastanede iki yıl önce başlayan yenileme çalışmaları da aksamadı. Bir yanda korona mücadelesi, diğer tarafta hizmeti aksatmadan devam eden yıkım ve depreme dayanıklı bina yapımı sürüyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, koronavirüs mücadelesinde çok aktif ve organize bir görev alındığını söyledi.

"İnşallah yakın zamanda da atlatmış olacağız. Bu süre içinde bizim Cerrahpaşa Tıp Fakültesini yenileme projesi ile ilgili bir gidişat vardı ve bu da aynı şekilde devam ediyor."

2 bölgeye ayrılacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul'daki 5,8'lik depremden en çok etkilenen yerlerden biriydi. Depremde hasar gören binaların tahliyesi sürüyor. Hizmetin aksamaması için ise çelik konstrüksiyon yeni binalar yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Hastane binaları sismik izolatörlü depreme dayanıklı olarak yenileniyor. Fakülte, yeniden yapılanma tamamlandığında "eğitim" ve "hastane" olmak üzere iki bölgeye ayrılacak.

Hastane yapılarını barındıran "Üst Cerrahpaşa" 358 bin metrekare. Eğitim yapılarını barındıran "Alt Cerrahpaşa" ise 258 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

550 oda ve bin 100 yatak kapasitesine sahip olacak Cerrahpaşa'da, 164 yoğun bakım yatağı bulunacak. Hastane 44 ameliyathane, 211 muayene odası ve 88 araştırma laboratuvarı ile hizmet verecek.

Diğer taraftan, tarihi yarımada içerisinde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaklaşık bir yıldır arkeolojik kazılar da devam ediyor.