Haber Giriş: Kaynak: AA
Pazarcıdan 'Parasız gel maskesiz gelme' çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da semt pazarındaki bir tezgahta, "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle uyarı yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar sonrası, Bodrum ilçe merkezinde kurulan pazarda yoğunluk oluşmadı.
Esnafın yanı sıra alışverişe gelen vatandaşların da maske kullandıkları görüldü. İlçe sakinlerinin, zabıta ekiplerince ateşleri ölçüldükten sonra pazar yerine girişlerine izin verildi.
[Fotoğraf: AA]
Pazarcıların, tedbirler kapsamında aralarında mesafe olan tezgahlarında ürünleri poşetli olarak sattıkları, bazılarının da müşterilerin ürünlere temas etmemesi için önlem aldıkları görüldü.
Pazarcılardan Eyüp Çelik, tezgahındaki "Lütfen yaklaşmayın" ve "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle maske kullanımı uyarısı yaptı.
Etiketler: semt pazarı muğla pazarcı maske çağrısıSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 19:52
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