AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Twitter hesabından klibi paylaşarak hazırlayanlara teşekkür etti ve şu sözlere yer verdi:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. 'Kahraman Sağlık Ordumuza' şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize 'Canlar önce Allah’a, sonra sana emanet' diyor. Emeği geçenler sağ olsun."