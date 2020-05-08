İstanbul Valiliğinden sosyete pazarlarıyla ilgili açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlara yer verildi.

"İl Hıfzıssıhha Meclisinin 27 Mart 2020 tarihli 10 Nolu kararının birinci maddesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan; kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin aşağıda belirlenen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlamaları kararı alınmıştır."

3 metre mesafe kuralı

Pazar yerlerinde uygulanacak hususlar, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karara bağlandı.

Buna göre, her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek. Giriş çıkışlar zabıta tarafından kontrol edilerek maskesiz girişe izin verilmeyecek.

Vatandaşın pazara girişi ve çıkışında ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesi zabıta tarafından sağlanacak. Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanacak.

Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

Kurallara uymayanlar cezalandırılacak

Pazarcı esnafı eldiven kullanması durumunda, her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde eldivenlerini değiştirecek; eldiven kullanmaması durumunda ise her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesi sağlanacak.

Kurallara uymayanlar, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılacak, ihlalde ısrar edenlerin tezgahları kapatılarak satışa izin verilmeyecek.