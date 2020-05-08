Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişinde trafik akışı akşam saatlerinde arttı.
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Mahmutbey Gişeleri ve Cevizlibağ'da, Anadolu Yakası'nda ise D-100 ve TEM Otoyolu'nda yer yer trafik oluştu.
Etiketler: trafik koronavirüs istanbul trafikSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 18:23
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