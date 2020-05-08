Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan 'riski görün' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı.
Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu sözleri kullandı:
"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/8C0Hehfaay— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020
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