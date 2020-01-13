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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon13 Ocak 2020 Pazartesi 11:38 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:46
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda yakalanan 11 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve aralarında muvazzaf asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: FETÖ operasyonu tsk gözaltı