İstanbul Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor. Devleti 3 milyon lira zarara uğratan puro kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri, Şişli'de bir alışveriş merkezi içinde kaçak puro satışının yapıldığını tespit etti.

Bu kapsamda soruşturma derinleştirildi.

Şüphelilerin ünlü puro markalarının üzerindeki bandrolleri mükerrer olarak defalarca kullandıkları belirlendi.

Devleti 3 milyon zarara uğratan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

234 bin adet gümrük kaçağı puro ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: TRT Haber