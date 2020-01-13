Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu.

Spor kulüplerinin durumuyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Kasapoğlu, "Hafta boyunca, federasyonlarımızla başarımızı nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi konuşacağız. Futbolumuzdaki tüm sorunların çözüm yollarını teferruatlı biçimde tartışmamız lazım.... Kulüplerimizin idari ve mali disiplini yakalamaları için yönetim kadrolarında liyakatin olması gerekiyor. Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkması için herkes taşın altına elini koymalı...Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak" diye konuştu.

"Spor mu, eğitim mi ikilemini ortadan kaldırdık"

Bakan Kasapoğlu, vakıf üniversiteleriyle imzalanan protokolü de hatırlatarak, "Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusun potansiyelini olabildiğince kullanacağız. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız mutabakatla spor mu, eğitim mi ikilemini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR