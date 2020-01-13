Spor
Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak13 Ocak 2020 Pazartesi 10:51 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:55
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, 14 Ocak Salı günü İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.
[Fotoğraf: AA]
Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.
İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: thy avrupa ligi Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan