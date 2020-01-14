Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıktı.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.

26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

GOL İPTAL: 34. dakikada Kayserispor, Lopes’in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada kendi yarı alanında Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Kravets, Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Topu sürerek ceza sahasına giren Kravets'in sert şutunda, kalesini terk eden Harun Tekin'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

77. dakikada Alper Potuk'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lung soluna giden topu son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinde auta gitti.

90+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık ara pasında, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Cem Satman, Hakan Yemişken

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir (Dk. 90+1 Ömer Uzun), Rienstra, Mensah, Aksel Aktaş (Dk. 64 Pedro Henrique), Kravets

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Gustavo), Alper Potuk, Tolgay Arslan (Dk. 63 Kruse), Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç (Dk. 77 Vedat Muric)

Sarı kartlar: Dk. 26 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 81 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)

Kaynak: AA