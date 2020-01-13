Spor
Beşiktaş Sompo Sigorta Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek13 Ocak 2020 Pazartesi 10:46 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:49
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. maçında 14 Ocak Salı günü İtalya ekibi Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
8 takımlı grupta 4 galibiyet ve 6 yenilgi alan iki takımdan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor, İtalya ekibi ise Beşiktaş'ın bir basamak üstünde bulunuyor.
İki ekip arasında grupta oynanan ilk maçı Happy Casa 84-72 kazanmıştı.
Kaynak: Aa