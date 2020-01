TRT'den yapılan açıklamada, 2018 yılından bu yana Uluslararası Haber Kanallarının Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Serdar Karagöz'ün, uluslararası yayınlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugün itibarıyla dijital platformlarda test yayınına başlayan TRT Deutsch ve yakın zamanda ailemizin yeni üyesi olacak TRT Russia ile hedefimize daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz." denildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de Karagöz'de yeni görevinde başarılar diledi.

Serdar Karagöz Kimdir?

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018'den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Kaynak: TRT Haber