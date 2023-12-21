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Türkiye
DHA 21.12.2023 23:55

Konya- Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli

Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde yoğun kar etkili olurken, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Konya- Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli
[Fotograf: DHA]

Kentte yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, Seydişehir ilçesinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Konya- Antalya karayolunun Seydişehir- Akseki arasındaki kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde saat 21.00 itibariyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

Polis, Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alıp, tır ve kamyonları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin verildi.

Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve karın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden tır ve kamyonlara da açılacağı belirtildi.

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