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Türkiye
TRT Haber 21.12.2023 21:39

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: DHA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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