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Türkiye
DHA 21.12.2023 22:56

Balıkesir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bigadiç- Sındırgı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Dursun Karataş yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş ve annesi Cemile Karataş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler savcılık ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.

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