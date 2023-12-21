İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Foça açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaburun açıklarında da fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.