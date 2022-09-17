Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil kırtasiyeye girdi
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kırtasiyeye girdi. Ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.
Saat 00.30 sıralarında Üniversite Caddesi Bornova metro yakınlarında seyreden S.K idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırtasiyeye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.
Otomobil çekici yardımı ile iş yerinden çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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