Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 9 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Kırsal Sevimli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa
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