Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.

Erzurum Valisi Memiş: Şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

Erzurum Valiliği'nden de "İl merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Bingöl Valiliği: Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı

Bingöl Valiliği de ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.