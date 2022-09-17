Saat 23.45 sıralarında, Urgan Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesindeki cami inşaatında yangın çıktı.

Cami içerisindeki tahta kalıp ve malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cami çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de yangına müdahale etti.

5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Cami inşaatında büyük çapta hasar oluştu.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.