Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 02:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman'da cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: İHA]
Karaman'da cami inşaatındaki tahta kalıp ve malzemeler alev aldı. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangın büyük çapta hasara neden oldu.
Saat 23.45 sıralarında, Urgan Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesindeki cami inşaatında yangın çıktı.
Cami içerisindeki tahta kalıp ve malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cami çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de yangına müdahale etti.
5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Cami inşaatında büyük çapta hasar oluştu.
Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
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