Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Uzunay yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi var
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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