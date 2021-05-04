Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün kayalıklara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
Durmuş Ramazan Akyüz yönetimindeki kuvars madeni işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ovapınar Mahallesi'nde yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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