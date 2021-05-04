İlçede yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanağın ardından Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu Gürün ilçesi kesiminde önlem amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı.

Taşkında Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde yol ve köprülerde küçük çaplı hasar oluştu, bazı tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

