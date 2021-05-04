Sakarya Mahallesi Sarıçemen Sokak'ta bulunan 13. katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf Eymen A. 11. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bu sırada küçük Yusuf’un ailesi sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.