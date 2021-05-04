Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 21:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman’da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’ın Kahra ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde meydana gelen kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 12’nci kilometresinde yaşandı.
Ramazan Sandı yönetimindeki sebze yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan Yusuf S. yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların tedavilerine başlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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