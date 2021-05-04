Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 20:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ’da fırtına nedeniyle savrulan feribotlar çarpıştı
Elazığ'da, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, Elazığ-Tunceli Pertek arası sefer yapan feribotlar iskelede birbirine çarptı.
Elazığ’da etkili olan fırtına, Pertek bölgesinde de etkisini yoğun bir şekilde gösterdi.
Rüzgarın etkisiyle Pertek feribot iskesindeki feribotlar bir biriyle çarpıştı. 2 feribotun arasında Jandarmaya ait tekne kaldı. Jandarmaya ait teknenin hasar görmemesi için ekipler yoğun çaba sarf etti.
Hem feribotlar hem de jandarmaya ait teknede ufak çaplı zarar oluştu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Binalarda hasar oluştu
Kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış da etkili olurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binanın dış cephesindeki yalıtım zarar gördü.
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