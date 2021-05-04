Elazığ’da etkili olan fırtına, Pertek bölgesinde de etkisini yoğun bir şekilde gösterdi.

Rüzgarın etkisiyle Pertek feribot iskesindeki feribotlar bir biriyle çarpıştı. 2 feribotun arasında Jandarmaya ait tekne kaldı. Jandarmaya ait teknenin hasar görmemesi için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Hem feribotlar hem de jandarmaya ait teknede ufak çaplı zarar oluştu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Binalarda hasar oluştu

Kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış da etkili olurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binanın dış cephesindeki yalıtım zarar gördü.