Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezinden geçen Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Taşan sular nedeniyle ilçe içinden geçen Kayseri-Malatya karayolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.

Balıklar yollara savruldu

Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde taşan sular nedeniyle yol ve köprülerde hasar meydana geldi. Taşan dere nedeniyle sudaki balıkların da bir kısmı yollara savruldu.

İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.