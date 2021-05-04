Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 20:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta sağanak dereyi taşırdı, balıklar yola savruldu
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Çakçur Deresi'nin taşmasıyla balıkların bir kısmı karayoluna savruldu.
Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezinden geçen Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi'nin taşmasına neden oldu.
Taşan sular nedeniyle ilçe içinden geçen Kayseri-Malatya karayolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.
Balıklar yollara savruldu
Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde taşan sular nedeniyle yol ve köprülerde hasar meydana geldi. Taşan dere nedeniyle sudaki balıkların da bir kısmı yollara savruldu.
İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.
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