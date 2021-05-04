Konak ilçesine bağlı Kemal Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altına eğilen Kaan K.'dan şüphelendi.

Şüphelinin yanına giden ekipler, Kaan K.'nın eğilerek işlem yaptığı noktayı kontrol etti. Kontrolde otomobilin alt kısmına özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmiş bir kalemlik bulundu.

Kalemliği açan polis ekipleri, 61 gram metamfetamin maddesi ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucunun gizlenme yöntemine şaşıran polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelere el koyarken, Kaan K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.