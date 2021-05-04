Trabzon'un doğal güzelliklerinden Sera gölü, 1950'de bir heyelan sonucu oluşan göl, 11 yıl önce tabiat parkı ilan edildi.

Göl, taşkınlar ve doğal akış sebebiyle zaman zaman tortu doluyor. Geçmişte, gölde temizlik çalışmaları yapıldı ancak çare olmadı, yeniden balçıkla doldu.

Kalıcı çözüm için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Proje çalışmalarının 2020 yılında tamamladığını söyleyen DSİ 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı, “2020 yılının sonunda ihaleye çıkarak 2021 yılında da sözleşmesini imzaladık. Şimdi yer teslimi yapıldı" dedi.

Çökeltim havuzları kurulacak

Küçük boyutlu tortuların göle karışmasını önlemek için çökeltim havuzu inşa edilecek. Göle akan derelerde ıslah tesisleri, köprü, menfezler yapılacak. Çalışmalar haziran ayında başlayacak.

Projenin 1000 iş günü içinde tamamlanması planlanıyor.

