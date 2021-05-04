Kazdığı çukura düştü, 2,5 saatte kurtarıldı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Salih Baldağ, çukur kazısı yaparken toprak çöktü. Yarığın içine düşerek sıkışan Baldağ, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yüksel Apartmanı'nın bahçesindeki su kaçağını bulmak isteyen Salih Baldağ, bahçede kazı yaptığı sırada toprak çöktü, çökme neticesi oluşan yaklaşık 2,5 metrelik yarığın içerisine düştü.
Sıkışıp kalan Baldağ'ı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2,5 saatte kurtarıldı
İtfaiye erleri, yaralanan Baldağ'ı zarar görmeden kurtarmak için çukurun etrafında titizlikle çalıştı. Baldağ, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Salih Baldağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Belinde zedelenme olduğu belirlenen Baldağ'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.