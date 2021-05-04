Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 22:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kısıtlamada nargile kafeye baskın: 17 kişiye para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler şüphelendikleri bir kafeye baskın düzenledi. Bekçiler, kısıtlamayı ihlal ederek nargile içen 17 kişiye cezai işlem uyguladı.
Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, bir kafenin kaçak nargile sattığını tespit etti.
Kafeye girdiklerinde yaklaşık 17 kişinin nargile içtiğini gören bekçiler, kafedekilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 450 lira idari para cezası kesti.
Kafe sahiplerine de cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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