Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, bir kafenin kaçak nargile sattığını tespit etti.

Kafeye girdiklerinde yaklaşık 17 kişinin nargile içtiğini gören bekçiler, kafedekilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 450 lira idari para cezası kesti.

Kafe sahiplerine de cezai işlem uygulandı.