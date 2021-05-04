Kentte Kümbet Mahallesi´nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak´a ait Bulut ismindeki Japon muhabbet kuşu yaptığı tezahüratlarla görenleri şaşırtıyor.

Sahibinin Sivasspor tezahüratlarına alıştırdığı muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" sözleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivasspor tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü.