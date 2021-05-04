Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 22:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fanatik muhabbet kuşu 'Bulut' tezahüratlarıyla ilgi çekiyor
Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla kendine hayran bırakıyor.
Kentte Kümbet Mahallesi´nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak´a ait Bulut ismindeki Japon muhabbet kuşu yaptığı tezahüratlarla görenleri şaşırtıyor.
Sahibinin Sivasspor tezahüratlarına alıştırdığı muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" sözleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Sivasspor tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü.
Etiketler: Sivasspor
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