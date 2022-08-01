Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, cipin durağa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eyüp A'nın kullandığı cip, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan aracın yol kenarındaki durağa çarpması sonucu sürücü ile dolmuş bekleyen Fadime S, İsmail A. ve Kadir A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Fadime S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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