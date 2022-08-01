Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde 13 milyon 780 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Uşak ve Denizli'de bir tır ve kamyonda yapılan aramada 13 milyon 780 bin makaron ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.
Araçtaki aramada kolilerin içerisinde içi tütünle doldurulmuş 980 bin makaron ve 12 milyon 400 bin de boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Denizli'de de polis, şüphe üzerinde durdurduğu kamyonette 400 bin makaron ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
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