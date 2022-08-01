Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 18:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de tarım arazisinde yangın
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Dikili'de yerleşimden uzak tarım alanından henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 6 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz ve bir dozerle müdahale ediliyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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