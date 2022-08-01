Dikili'de yerleşimden uzak tarım alanından henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz ve bir dozerle müdahale ediliyor.