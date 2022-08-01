Sahip olduğu sulak alanlarıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Doğubayazıt ovasında bulunan ilçenin Bardaklı köyü, her yıl leylekler başta olmak üzere bir çok göçmen kuşu ağırlıyor.

5137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na yakın noktadaki köyde yıllar önce eski bir aydınlatma direğine yaptıkları yuvada yaşamını sürdüren leylekler de yıllardır köy ve çevresinden göç etmiyor.

Yazın gün boyu ovada avlanarak karınlarını doyurup köydeki yuvalarına dönen leylekler, sonbaharda ise civardaki sazlıklara gidip kışı burada geçiriyor.

Bu nedenle köylülerin özenle baktığı leylekler yöreye gelenlerin de beğenisini topluyor. Köye gelen vatandaşlar, leyleklerin fotoğrafını çekiyor.

Köy muhtarı Ahmet Şah Kurt, 53 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana leyleklerin her zaman köye geldiğini söyledi.

Leyleklerin köye ayrı bir güzellik katttığını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Köyümüzün hemen yanında sazlıklar bulunuyor ve zaten burada çok sayıda kuş türü yer alıyor. Leylekler de havalar ısınınca köyün içindeki yuvaya geliyor, kışın da sazlıklarda kalıyor. Leyleklere özenle bakıyoruz, kimse de zarar vermiyor. Leylekler de bizden biri oldu. Çoğu zaman yoldan geçen insanlar burada durup fotoğraflarını çekiyor. Leylek yuvasının Ağrı Dağı manzarasında olması da ayrı bir anlam taşıyor."