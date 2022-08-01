Cuma Barajı'nın kıyısında çok sayıda ölü balık görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ve balıklardan numune alındı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.